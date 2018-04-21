Разработкой бюджетного кроссовера на базе занимается Mahindra. Пока специалисты компании занимаются тестированием, фотошпионы публикуют снимки модели.
Появились «свежие» фото нового крооссовера на базе SsangYong Tivoli
Известно, что новый кроссовер получил внутризаводской индекс S201. В его основе располагается платформа SsangYong Tivoli и по сути автомобиль станет его перелицованной версией.
В этот раз в тестовом прототипе обратили внимание на новые задние фонари, которые будут не от Tivoli. На рынке кроссовер будет предлагаться в двух вариантах, где первый будет укороченный, а второй – обычный.
Длина укороченной модификации не превысит четырех метров. Также индийские СМИ сообщают, что моторная гамма бюджетного кроссовера будет представлена силовыми установками собственной разработки Mahindra.
Таким образом, под капотом S201 расположится 1,2-литровый бензиновый двигатель или 1,5-литровый дизельный, мощность которых не называют. Новинка от Mahindra появится в Индии до конца года.