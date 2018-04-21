Появились «свежие» фото нового крооссовера на базе SsangYong Tivoli

Известно, что новый кроссовер получил внутризаводской индекс S201. В его основе располагается платформа SsangYong Tivoli и по сути автомобиль станет его перелицованной версией.

В этот раз в тестовом прототипе обратили внимание на новые задние фонари, которые будут не от Tivoli. На рынке кроссовер будет предлагаться в двух вариантах, где первый будет укороченный, а второй – обычный.

Длина укороченной модификации не превысит четырех метров. Также индийские СМИ сообщают, что моторная гамма бюджетного кроссовера будет представлена силовыми установками собственной разработки Mahindra.

Таким образом, под капотом S201 расположится 1,2-литровый бензиновый двигатель или 1,5-литровый дизельный, мощность которых не называют. Новинка от Mahindra появится в Индии до конца года.