Rolls-Royce на видео показала тесты первого кроссовера Cullinan в пустыне

Компания Rolls-Royce опубликовала видеоролик, в котором показаны тесты нового и первого для марки кроссовера, получившего название Cullinan.

Новинка тестировалась в пустыне неподалеку от Дубая. Официальная презентация Cullinan состоится этим летом.

О том какая моторная гамма будет у автомобиля не сообщается, но по слухам под капотом может оказаться модернизированный 6,75-литровый двигатель V12, который установлен в Phantom, где производит 453 лошадиные силы и 720 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем будет работать автоматическая коробка передач на 8 ступеней и полноприводная система. Главным конкурентом для Rolls-Royce Cullinan называется Bentley Bentayga.