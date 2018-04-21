Кроссовер BYD Tang нового поколения представлен официально

Над новым кроссовером BYD Tang работал знаменитый дизайнер, который ранее работал в Alfa Romeo и Audi и если первое поколение Tang было копией Lexus RX, то вторая версия разработана индивидуально.

Новый автомобиль получил оригинальный внешний вид и все это было сделано благодаря тому, что в компанию был приглашен новый дизайнер с мировым именем.

Сейчас BYD старается себя преподнести как серьезная фирма и для этого была даже изменена эмблема компании.

В новом BYD Tang новая не только внешность, но и силовая установка. Кроссовер получил гибридную силовую установку, состоящую из двухлитрового 205-сильного турбомотора и двух 150-сильных электродвигателей.

Суммарная мощность силовой установки 505 л.с. и она способна ускорить кроссовер до первой «сотни» за 4,5 секунды.

На одной электрической тяге Tang может проехать около 80 километров. Стоит отметить в полноприводном кроссовере наличие тормозных механизмов от Brembo и сенсорный экран мультимедийной системы, который может поворачиваться на 90 градусов в зависимости от предпочтения водителя.

В Китае новинка будет стоить от 40 тысяч долларов, что в пересчете составляет почти 2,5 млн рублей.