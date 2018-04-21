Новый пикап Hyundai Santa Cruz появится в продаже в 2020 году

Для американского рынка компания Hyundai пересмотрит модельный ряд и в рамках отказа от теряющих популярность седанов и хэтчбеков будет выпущен первый пикап компании.

Ранее сообщалось, что серийная версия концепта пикапа Hyundai Santa Cruz выйдет на рынок в 2017 году, однако его выход задержали из-за других новинок, более приоритетных для компании.

Руководство компании утвердило проект пикапа, и он будет создан по мотивам ранее представленного концепта Santa Cruz.

Для американского рынка компания Hyundai пересмотрит модельный ряд и в рамках отказа от теряющих популярность седанов и хэтчбеков будет выпущен первый пикап компании.

Напомним, что концепт пикапа был оснащен двухлитровым четырехцилиндровым дизельным мотором. Мощность двигателя составляет 190 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 406 Нм. В основе пикапа расположится платформа нового Hyundai Tucson, который также выйдет в 2020 году.