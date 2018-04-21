Такой вывод сделали аналитики агентства «Автостат» по результатам проведенного исследования.
Подержанных машин в России продается в 3,5 раза больше, чем новых
21.04.2018 15:24
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В период январь-март текущего года доля новых автомобилей на территории РФ составила 22,4%, тогда как подержанных легковушек доля составляет 77,6%.
Таким образом, подержанных машин в России продается в 3,5 раза больше, чем новых. При этот отмечается, что показатель продаж новых и старых автомобилей меняется в зависимости от региона.
Так, в регионах Дальнего Востока доля продаж автомобилей с пробегом является высокой по причине их соседства с Японией.
При этом самый высокий показатель продаж подержанных авто в Еврейской автономной области (почти 99%).
В Москве доля продаж новых машин превышает 43%, а вот в Санкт-Петербурге, Татарстане и Самарской области на каждый проданный новый автомобиль приходится два с пробегом.
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