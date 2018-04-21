В период январь-март текущего года доля новых автомобилей на территории РФ составила 22,4%, тогда как подержанных легковушек доля составляет 77,6%.

Таким образом, подержанных машин в России продается в 3,5 раза больше, чем новых. При этот отмечается, что показатель продаж новых и старых автомобилей меняется в зависимости от региона.

Так, в регионах Дальнего Востока доля продаж автомобилей с пробегом является высокой по причине их соседства с Японией.

При этом самый высокий показатель продаж подержанных авто в Еврейской автономной области (почти 99%).

В Москве доля продаж новых машин превышает 43%, а вот в Санкт-Петербурге, Татарстане и Самарской области на каждый проданный новый автомобиль приходится два с пробегом.