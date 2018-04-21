Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал премьеру нового электрокроссовера. Официальная презентация новинки под названием BMW iX3 будет проходить на автомобильном салоне в Пекине через несколько дней.

Пока BMW представила тизер решетки электрического кроссовера BMW iX3. Стоит отметить, что решетка радиатора с «ноздрями» впервые в моделях компании выполнена единым элементом.

По предварительным данным дизайн и стилистика у электрического кроссовера будет практически как у стандартного Х3.

Ожидается, что новинка получит запас хода 400 км, а её серийная версия появится в 2020 году. Больше подробностей станет известно на автосалоне в Пекине, который начнет работать 25 апреля.