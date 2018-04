Пока BMW представила тизер решетки электрического кроссовера BMW iX3. Стоит отметить, что решетка радиатора с «ноздрями» впервые в моделях компании выполнена единым элементом.

По предварительным данным дизайн и стилистика у электрического кроссовера будет практически как у стандартного Х3.

Ожидается, что новинка получит запас хода 400 км, а её серийная версия появится в 2020 году. Больше подробностей станет известно на автосалоне в Пекине, который начнет работать 25 апреля.

Something exciting is coming. Stay tuned for the Auto China Beijing 2018!#BMWBeijing @BMWi #BMWi pic.twitter.com/JxNX4KFIDc

— BMW Group (@BMWGroup) 20 апреля 2018 г.