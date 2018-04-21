Тюнинг-ателье Roush Performance показало свою версию пикапа Ford F-250‍

Специалисты тюнинг-ателье Roush Performance поработали над полноразмерным пикапом Ford F-250, в итоге модель получила ряд внешних и технических доработок.

В пикапе были улучшены внедорожные характеристики, а для этого специалисты тюнинг-ателье в модель установили комплект подвески Fox 2.0 Performance, а также 20-дюймовые колесные диски с шинами BFGoodrich KO2 All-Terrain. Помимо этого, в пикапе заменили выхлопную систему.

Данные моторы тюнингованного Ford F-250 не раскрываются. Внешне пикап можно узнать по черной радиаторной решетке с надписью Roush, а также виниловым наклейкам на боковой части кузова.

В салоне грузовика на подголовниках теперь есть надписи Roush, а на полу лежат коврики WeatherTech.

Цена тюнинг-пакета для пикапа составляет 13 880 долларов, что в пересчете 850 тыс. рублей. На все работы Roush Performance дает три года гарантии или 58 тыс. км. пробега.