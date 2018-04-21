В Украине представлен маленький электромобиль за 5 500 долларов

Ультакомпактный электрокар с названием Rover Quick 2000 был представлен на территории Украины и готовится к продажам.

Новинка, оснащенная полностью электрической силовой установкой поступи в продажу на украинском рынке 1 июня этого года.

Стоимость маленького электрокара составляет 5 500 долларов иди 150 тысяч гривен. Автомобиль рассчитан на двух человек.

Длина Rover Quick 2000 составляет 2 300 мм, ширина и высота – 1 200 и 1 500 мм. Расстояние между осями будет 1 700 мм.

При таких габаритах вес составляет 483 килограмма. Запас хода электромобиля составляет 70 километров, а на подзарядку батарей потребуется шесть часов. Максимальная скорость Rover Quick 2000 составит 45 км/ч.

Источник фото: autogeek.com