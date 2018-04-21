В Сети опубликованы первые рендеры нового седана Toyota Corolla

Новый седан Toyota Corolla уже попадал в объективы камер фотошпионов , а снимки были опубликованы в Сети, правда на них автомобиль облачен в камуфляжную плёнку.

Впрочем, это не помешало независимым российским дизайнерам подготовить рендеры нового поколения модели на основании шпионских фото и известных сейчас подробностей.

Так, в сети опубликовали первые рендеры нового седана Toyota Corolla, а подготовил их портал «Колеса.ру». Новая генерация седана, как ожидается, получит такой же дизайн, как и у представленного недавно одноименного хэтчбека.

Напомним, что сейчас актуальное поколение четырехдвери Toyota Corolla предлагается по цене от 954 000 рублей за версию с 99-сильным двигателем и механической коробкой. Версия с вариатором оценена уже в 1 107 000 рублей.