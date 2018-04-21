В Пекине на автомобильном салоне будет представлен абсолютно новый кроссовер Citroen C4 Aircross. Ранее модель с таким названием являлась перелицованной версией Mitsubishi ASX, однако новый автомобиль это будет своего рода иной версией известного Citroen C3 Aircross.

Последний уже появился на российском рынке и пользуется неплохим спросом на европейском рынке. Citroen официально анонсировала кроссовер Citroen C4 Aircross и рассекретила некоторые подробности о модели.

Так, новинка получит удлиненную в отличие от C3 Aircross колесную базу, которая составит 2 655 мм, а также длину 4 275 мм, что на 120 мм больше.

Официальные изображения салоне не опубликованы, но ранее появлялись шпионские снимки, за счет которых стало известно, что изменений в салоне от Citroen C3 Aircross практически не будет.

Линейка двигателей нового Citroen C4 Aircross будет представлена только бензиновыми моторами. Так, в моторной гамме будет турбированный 1,2-литровый и 1,6-литровые агрегаты с отдачей 136 и 167 л.с.

Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или автомат, а вот полноприводной системы у модели не будет.