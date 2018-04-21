В Пекине на автомобильном салоне будет представлен абсолютно новый кроссовер Citroen C4 Aircross. Ранее модель с таким названием являлась перелицованной версией Mitsubishi ASX, однако новый автомобиль это будет своего рода иной версией известного Citroen C3 Aircross.
Citroen официально анонсировала кроссовер Citroen C4 Aircross
Последний уже появился на российском рынке и пользуется неплохим спросом на европейском рынке. Citroen официально анонсировала кроссовер Citroen C4 Aircross и рассекретила некоторые подробности о модели.
Так, новинка получит удлиненную в отличие от C3 Aircross колесную базу, которая составит 2 655 мм, а также длину 4 275 мм, что на 120 мм больше.
Официальные изображения салоне не опубликованы, но ранее появлялись шпионские снимки, за счет которых стало известно, что изменений в салоне от Citroen C3 Aircross практически не будет.
Линейка двигателей нового Citroen C4 Aircross будет представлена только бензиновыми моторами. Так, в моторной гамме будет турбированный 1,2-литровый и 1,6-литровые агрегаты с отдачей 136 и 167 л.с.
Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или автомат, а вот полноприводной системы у модели не будет.