Развитие «умного» транспорта на базе 5G обсуждают в РФ

В частности, обсуждался вопрос о внедрении в автомобили технологии с названием V2X.

Эта технология позволит передавать информацию о дорожной ситуации, а также обмениваться информацией между транспортными средствами.

Кроме этого технология позволит взаимодействовать автомобилям с окружающим миром и пешеходами, пишет портал «Астера».

Работать эта технология сможет на базе 4G и 5G. Вопрос развития «умного» транспорта на базе 5G обсудили на собрании, которое провела НП «ГЛОНАСС» с Минкомсвязи России и специалистами GSMA и GSA в том числе.

Главной задачей является развитие «умного» транспорта в России с V2X на базе сетей пятого поколения.