Так, оказалось, что новый Porsche 911 GT3 RS проехал по «Нордшляйфе» быстрее семи минут. По 20,6-километровому треку автомобиль проехал за 6 минут 56,4 секунды, что на 24 секунды лучше, чем у предшественника.

За рулем суперкара находился тест-пилот Porsche Ларс Керн и гонщик Кевин Эстре, которые в общей сложности проехали четыре круга и стоит отметить, что в среднем каждый круг они преодолели за менее семи минут.

Лучшее время удалось показать с трековыми шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Напомним, что под капотом Porsche 911 GT3 RS располагается 4,0-литровый двигатель, мощность которого составляет 520 л.с. Пару силовому агрегату составляет роботизированная коробка. Максимальная скорость модели составляет 312 км/ч.

