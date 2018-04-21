В немецкой компании Audi опубликовали новые подробности о своем первом кроссовере, оснащенном полностью электрической силовой установкой. Напомним, что прототип модели с названием Audi e-tron был представлен в марте на автосалоне в Женеве.

Теперь производитель раскрывает подробности о новинке, которые не были раскрыты во время премьерного показа.

Так, оказалось, что электрокроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla и ему потребуется всего 30 минут для подзярядки от специальной 150-киловаттной станции, тогда как американская компания использует станции мощностью 120 кВт.

Запас хода первого электрокроссовера Audi e-tron составит 400 км, а питание будут обеспечивать батареи емкостью 95 киловатт-часов.

К 2020 году Audi намерена на дорогах Европы установить 400 станций быстрой зарядки, которые расположатся на главных магистралях на расстоянии 120 км друг от друга.

Серийная версия кроссовера Audi будет представлена летом в Брюсселе. Предварительная стоимость новинки составит 80 тысяч евро минимум.