Renault в России подняла цены на модели Renault Logan и Sandero

Об этом сообщают аналитики из «Автостат», которые провели мониторинг цен на новые автомобили.

Автомобили Renault Logan и Sandero на российском рынке подорожали в апреле на 25-30 тысяч рублей, однако стоит отметить, что ценники переписали на автомобили 2018 года выпуска.

Так, седан Renault Logan теперь имеет ценники от 534 000 до 789 990 рублей, что на 25 тысяч рублей больше. Renault Sandero в кузове хэтчбек оценили в 534 000 рублей, а это также больше на 25 тысяч рублей.

В топовой комплектации хэтчбек обойдется за 767 990 рублей. Renault Sandero Stepway в зависимости от комплектации стал дороже на 25-30 тысяч рублей.