Новинка создается в первую очередь для китайского рынка, а её первый показа состоится 23 апреля, тогда как публичный дебют пройдет на автосалоне в Пекине.
Skoda на эскизах показала новый компактный кроссовер Kamiq
20.04.2018 15:21
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Сегодня чешская марка опубликовала официальные эскизы новинки, получившей название Kamiq.
Серийное производство самого доступного в линейке марки кроссовера будет организовано на заводе Volkswagen и SAIC.
На китайском рынке продажи Kamiq стартуют в июне, а в модельном ряду он расположится на ступень ниже Karoq. Габариты нового Kamiq будут следующими: 4 390/1 781/1 593 мм, а расстояние между осями составит 2 610 мм.
По предварительной информации, линейка двигателей автомобиля будет представлена полуторалитровым 110-сильным двигателем ЕА211 Evo.
Среди трансмиссий предложат автоматическую и механическую коробки передач. Система привода, вероятно, будет только на переднюю ось.
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