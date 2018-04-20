Skoda на эскизах показала новый компактный кроссовер Kamiq

Новинка создается в первую очередь для китайского рынка, а её первый показа состоится 23 апреля, тогда как публичный дебют пройдет на автосалоне в Пекине.

Сегодня чешская марка опубликовала официальные эскизы новинки, получившей название Kamiq.

Серийное производство самого доступного в линейке марки кроссовера будет организовано на заводе Volkswagen и SAIC.

На китайском рынке продажи Kamiq стартуют в июне, а в модельном ряду он расположится на ступень ниже Karoq. Габариты нового Kamiq будут следующими: 4 390/1 781/1 593 мм, а расстояние между осями составит 2 610 мм.

По предварительной информации, линейка двигателей автомобиля будет представлена полуторалитровым 110-сильным двигателем ЕА211 Evo.

Среди трансмиссий предложат автоматическую и механическую коробки передач. Система привода, вероятно, будет только на переднюю ось.