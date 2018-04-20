В России стартовали продажи Toyota Camry петербургской сборки

Цены и комплектации на седан нового поколения российском сборки были объявлены второго апреля, а сегодня 20 апреля российский офис компании объявил о старте «живых» продаж бизнес-седана.

В период со 2 апреля компания получила 1 800 заказов, о чем сообщили в пресс-службе Toyota. Для россиян предлагают седан в 10 комплектациях с тремя бензиновыми моторами, один их которых оказался новым в России. Сборка нового поколения автомобиля осуществляется на предприятии «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.

Более подробно о комплектациях и ценах портал ТвоёАвто сообщал ранее. Напомним, что в начальной комплектации седан оказался дешевле предшественника несмотря на улучшенный список оборудования.

Стоимость новой Toyota Camry составляет 1 399 000 рублей минимум. Новая топ-версия автомобиля Executive Safety оценена в 2 341 000 рублей и в ней есть 10-дюймовый проекционный дисплей, камера заднего вида, система распознавания пешеходом и система кругового обзора.