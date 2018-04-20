Сообщение об отзыве опубликовано на сайте Росстандарта. В сообщении ведомства указано, что Mercedes-Benz в России отзывает почти 25 тысяч автомобилей нескольких моделей.

В общей сложности сервисная кампания затронет 24 763 автомобиля моделей А-/В-/С-/ класса и CLA, GLA, GLC-классов.

Отзывными стали модели, реализованные на российском рынке в период с 2014 по 2017 год. Причиной необходимости проведения отзывной кампании являются подушки безопасности, которые могут сработать из-за электростатического разряда.

Речь идет о подушке безопасности для водителя. На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

В рамках отзывной кампании владельцев проинформируют и пригласят в сервисные центры для проведения бесплатных работ.

Также сегодня сообщалось об отзыве автомобилей Лада из-за системы Эра-Глонасс.