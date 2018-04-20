Land Rover выпустит пикап Defender — конкурента Mercedes-Benz X-Class

Руководство компании Land Rover намерено выпустить пикап, который станет будущим конкурентом Mercedes-Benz X-Class и будет являться частью линейки Defender.

В компании планируют выпустить новый пикап уже в 2020 году. По предварительным данным, в основе новинки расположится платформа внедорожника Defender с увеличенной колесной базой.

Для новинки будет доступна только версия с одинарной кабиной, но будут разные модификации, в том числе и роскошные.

Грузовичок от Land Rover намерены собирать на предприятии компании в Мексике и Словакии, а продавать его будут в США, Европе, Южной Америке и Африке.