В Сети появились первые фото нового седана Chery Arrizo 6

Презентация новинки от китайской компании может состояться в течении нескольких дней. Накануне презентации в распоряжении китайский интернет-изданий оказались фотографии седана, который носит название Arrizo 6 и получил заводской индекс M1D.

В модельном ряду автомобиль расположится между Arrizo 5 и Arrizo 7. Дизайн новой модели выполнен в стилистике Chery, а вот моторная гамма может быть представлена бензиновым турбированным агрегатом объёмом 1,5 литра.

Мощность силовой установки составит 147 л.с., а показатель крутящего момента – 210 Нм. Пару двигателю составит пятискоростная механика или вариатор.

По предварительной информации дебют Chery Arrizo 6 состоится на автосалоне в Пекине, а последний начинает работать 25 апреля.