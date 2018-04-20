Об этом свидетельствуют данные Петростата за прошлый месяц. Так, в марте производство автомобилей на заводах в Петербурге упало на 9%.

За отчетный период на петербургских производственных площадках было выпущено 28,9 тыс. новых автомобилей. В прошлом году в марте объёмы производства составили 31,7 тыс.

Таким образом, в этом году наблюдается снижение выпуска автомобилей. Впрочем, это снижение может объясняться увеличением объёмов в феврале, когда с конвейеров предприятий в Петербурге сошло 30,6 тыс. автомобилей, что на 21% больше.

За период январь-февраль объёмы производства составили 87,8 тыс. авто, а этот результат превышает прошлогодний на 21%.

Сейчас на производственных площадках в Петербурге выпускают девять моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.