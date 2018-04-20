Автомобили Volvo получат двигатели Mercedes-Benz

В будущем в автомобилях Volvo могут появится силовые установки, разработанные немецкой компанией Mercedes-Benz.

Последняя в рамках нового соглашения, которое планируется в ближайшее время заключить, будет поставлять шведской компании двигатели и компоненты.

Помимо этого обе компании объединятся для создания новой платформы, предназначенной для электромобилей.

Стоит отметить, что инициатором обмена технологий стала китайская компания Geely, которая владеет Volvo и недавно приобрела 9,69% акций Daimler AG.