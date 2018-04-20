Кроссовер BMW X3 M первым получит спорт-пакет Competition

«Заряженная» версия модели BMW X3 M будет первой из всех кроссоверов, которая получит пакет Competition Package. В этом комплекте будет предусмотрено увеличение мощности двигателя, иные настройки электроники и полноприводной системой.

Так, «заряженный» кроссовер BMW X3 M будет оснащен рядным шестицилиндровым двигателем с рабочим объёмом цилиндров три литра.

Его мощность составит 456 л.с., а со спорт-пакетом отдача будет увеличена до 482 л.с.

От обычного кроссовера BMW X3 M будет отличаться иным более агрессивным обвесом, увеличенными воздухозаборниками, заниженной подвеской, а также выхлопной системой, патрубки которой будет сдвоенными.

Презентация BMW X3 M ожидается до конца текущего года.