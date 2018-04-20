Эра-ГЛОНАСС дала сбой: в России отзывают 82 автомобиля LADA

В России объявлена новая отзывная кампания, в рамках которой будет отозвано 82 автомобиля бренда LADA.

Об отзыве информирует Росстандарт, сообщая, что добровольная сервисная кампания затронет модели Лада Гранта и Калина в количестве 82 штук.

Отзывными являются модели, проданных на российском рынке с июня прошлого года. В этих автомобилях выявили вероятную проблему в работе с системой Эра Глонасс.

Сообщается, что при боковом ударе система оповещения ЭРА ГЛОНАСС может не сработать. Владельцев отзывных автомобилей в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного проведения работ.