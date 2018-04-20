В России объявлена новая отзывная кампания, в рамках которой будет отозвано 82 автомобиля бренда LADA.
Эра-ГЛОНАСС дала сбой: в России отзывают 82 автомобиля LADA
20.04.2018 11:02
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Об отзыве информирует Росстандарт, сообщая, что добровольная сервисная кампания затронет модели Лада Гранта и Калина в количестве 82 штук.
Отзывными являются модели, проданных на российском рынке с июня прошлого года. В этих автомобилях выявили вероятную проблему в работе с системой Эра Глонасс.
Сообщается, что при боковом ударе система оповещения ЭРА ГЛОНАСС может не сработать. Владельцев отзывных автомобилей в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного проведения работ.
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