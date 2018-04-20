отзыв об авто

Поиск

Changan представила первый кроссовер бренда COS с «градусом»

Новости
20.04.2018 10:54
35 0

Китайская марка Changan готовит к выходу новинку из сегмента SUV. Её официальная презентация будет проходить на автомобильном салоне в Пекине.

Новый кроссовер с названием Changan COS 1° является первой моделью нового бренда COS, а как расшифровывается название суббренда в компании пока не рассказывают, ссылаясь на скорый дебют.

При этом уже известно, что новый бренд был создан и позиционируется как молодежный и все его модели будут создаваться ориентировано на молодежь.

При этом накануне премьеры компания частично рассекретила новинку, которая предположительно основана на одной из моделей китайской Changan.

Длина кроссовера с «градусом» составит 4 830 мм, его ширина будет 1 868 мм, а высота составит 1 775 мм. Расстояние между осями будет 2 800 мм.

В списке оборудования модели будут светодиодные фары, камера кругового обзора, панорамная крыша, колесные диски размером 18 дюймов, а также информационно-развлекательная система с вертикально расположенным сенсорным экраном и многое другое.

Моторная гамма будет представлена турбированным двигателем объёмом 1,5 литра. Его мощность составит 178 л.с. при 280 Нм кутящего момента. Пару двигателю составит шестискоростной автомат.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿