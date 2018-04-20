Changan представила первый кроссовер бренда COS с «градусом»

Китайская марка Changan готовит к выходу новинку из сегмента SUV. Её официальная презентация будет проходить на автомобильном салоне в Пекине.

Новый кроссовер с названием Changan COS 1° является первой моделью нового бренда COS, а как расшифровывается название суббренда в компании пока не рассказывают, ссылаясь на скорый дебют.

При этом уже известно, что новый бренд был создан и позиционируется как молодежный и все его модели будут создаваться ориентировано на молодежь.

При этом накануне премьеры компания частично рассекретила новинку, которая предположительно основана на одной из моделей китайской Changan.

Длина кроссовера с «градусом» составит 4 830 мм, его ширина будет 1 868 мм, а высота составит 1 775 мм. Расстояние между осями будет 2 800 мм.

В списке оборудования модели будут светодиодные фары, камера кругового обзора, панорамная крыша, колесные диски размером 18 дюймов, а также информационно-развлекательная система с вертикально расположенным сенсорным экраном и многое другое.

Моторная гамма будет представлена турбированным двигателем объёмом 1,5 литра. Его мощность составит 178 л.с. при 280 Нм кутящего момента. Пару двигателю составит шестискоростной автомат.