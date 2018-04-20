В Сети показали первые рендеры нового большого внедорожника LADA XXL

Это неофициальные рендерные изображения, а фантазии дизайнера Александра Шторма, который решил показать, как бы мог выглядеть отечественный внедорожник с новой фирменной стилистикой моделей Lada.

Такой автомобиль дизайнер назвал Lada XXL, а в случае, если бы такой внедорожник действительно разработали вазовцы, то он безусловно стал бы выше моделей Lada Vesta SW Cross, Lada XRAY и Lada 4×4, а его конкурентом стал был УАЗ «Патриот».

Источник: gazeta.ru.