Первый суперкар Brabham BT62 дебютирует в мае 2018 года

Компания Brabham Automotive анонсировала презентацию своего первого суперкара. Анонс сопровождался тизером новинки, которая получит название Brabham BT62.

Официальная презентация суперкара будет проходить 2 мая 2018 года. В компании рассказали, что модель будет оснащена пятилитровым бензиновым двигателем V8.

Сообщается, что соотношение мощности к массе автомобиля составит 730 лошадиных сил, а вес суперкара составит 972 кг.

Brabham BT62 планируют выпустить ограниченным тиражом 70 единиц по цене от 1,4 миллиона долларов за один экземпляр.