Ford разрешил возродить классические Ford Mustang Boss и Mach

Ателье Classic Recreations получило от Ford разрешение на выпуск классических моделей Mustang в версиях Boss 302, Boss 429 и Mach 1.

Ателье будет производить модели под заказ клиентов с учетом всех пожеланий, и в них скорее всего будут устанавливать современные опции.



В основе возрожденных Mustang будет лежать современное шасси, но будут использоваться и оригинальные детали. Все перезапущенные модели получат маркировку Classic Recreations и для них компания Ford уже выдала лицензию.

Известно, что под капотом масл-каров будет устанавливаться семилитровый V8 с новым блоком управления и электронной системой впрыска. Также предложат моторы семейства EcoBoost и шестилитровый 507-сильный бензиновый мотор.