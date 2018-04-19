Об этом рассказали в пресс-службе компании, уточняя, что по схеме трейд-ин россияне приобрели более 20% от общего количества проданных внедорожников.
Каждая пятая Chevrolet Niva на рынке РФ продается по схеме трейд-ин
19.04.2018 21:19
38 0
Также в компании отметили, что размеры скидок по программе обновления автопарка будут определять в зависимости от спроса на продукцию.
К слову в этом месяце GM-АВТОВАЗ продлил действие программы трейд-ин, воспользовавшись которой до 30 апреля можно сэкономить до 53 тысяч рублей. Максимальную выгоду в 53 тысячи рублей по trade-in предоставляют за комплектацию L в цвете «Жидкое серебро».
В остальных случаях скидка на новый внедорожник по программе trade-in составляет 50 тыс. рублей. Также в апреле действует скидка в размере 30 тыс. рублей при оформлении модели в кредит.
Помимо этого, сейчас Chevrolet Niva можно приобрести по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Комментарииcomments powered by HyperComments