Каждая пятая Chevrolet Niva на рынке РФ продается по схеме трейд-ин

Об этом рассказали в пресс-службе компании, уточняя, что по схеме трейд-ин россияне приобрели более 20% от общего количества проданных внедорожников.

Также в компании отметили, что размеры скидок по программе обновления автопарка будут определять в зависимости от спроса на продукцию.

К слову в этом месяце GM-АВТОВАЗ продлил действие программы трейд-ин, воспользовавшись которой до 30 апреля можно сэкономить до 53 тысяч рублей. Максимальную выгоду в 53 тысячи рублей по trade-in предоставляют за комплектацию L в цвете «Жидкое серебро».

В остальных случаях скидка на новый внедорожник по программе trade-in составляет 50 тыс. рублей. Также в апреле действует скидка в размере 30 тыс. рублей при оформлении модели в кредит.

Помимо этого, сейчас Chevrolet Niva можно приобрести по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».