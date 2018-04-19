Chery Tiggo 5 подорожал на 50 тысяч рублей в начальных комплектациях

К такому выводу пришли аналитики из «Автостат» по результатам проведенного мониторинга цен. Как сообщают аналитики, модель Chery Tiggo 5 подорожала в некоторых комплектациях и изменение цен касается и автомобилей 2017 года выпуска.

Так, удорожание составило 50 тысяч рублей и затронуло такие комплектации автомобиля как Standart и Comfort, оснащенный двухлитровым двигателем с отдачей 136 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Теперь цена на автомобиль в комплектации Standart составляет 1 019 900 рублей, а вторая комплектация предлагается за 1 049 900 рублей.

Стоит отметить, что продажи китайской компании с начала года выросли на четверть и составили 1 300 проданных авто.