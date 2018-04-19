Компания BMW показала дизайн новой операционной системы‍

BMW для своих моделей готовит новую цифровую систему Operating System 7.0, которая первой должна появится на флагманских моделях BMW 7-Series и BMW 8-Series.

Operating System 7.0 является комплексным решением и она одновременно будет отображать информацию на главном мультимедийном экране и цифровой панели приборов.



Цифровой системой можно будет управлять голосом, жестами или касанием, а для удобства предусмотрели листание меню и выбор функций с помощью традиционного джойстика.

Operating System 7.0 можно будет настраивать по собственному усмотрению, причем в ней будет очень широкий функционал и новый дизайн.

Других подробностей про новую цифровую систему пока не сообщают, но как она выглядит можно увидеть уже сейчас.