Аналитики агентства по результатам проведенного мониторинга цена на новые автомобили выяснили, что кроссоверы Renault прибавили в цене 30-80 тысяч рублей. Ценники компания переписала на модели 2018 года выпуска.

Так, наибольшее удорожание было зафиксировано у модели Renault Koleos, которая стала дороже сразу на 80 тысяч рублей.

Теперь ценник на кроссовер начинается от 1,8 миллиона рублей, а топовый вариант теперь оценен а 2,3 миллиона рублей. Во всех комплектациях подорожал и кроссовер Renault Kaptur, правда тут прибавка к цене составила 40 тысяч рублей.

Стоимость автомобиля теперь варьируется от 934 000 до 1 324 990 рублей. У кроссовера Рено Дастер цены изменили в большую строну от 30 до 45 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Базовая цена Дастера теперь составляет 689 000 рублей, а топовый вариант оценили в 1 101 990 рублей.