Jaguar XE и XF получили новую «спортивную» версию 300 Sport

Компания Jaguar показала спецверсии Jaguar XE и XF с приставкой к названию 300 Sport, обе модели получили ряд особенностей, которые не встретишь на классических XE и XF и некоторые изменения во внешности.

В Jaguar 300 Sport корпуса боковых зеркал, обрамление радиаторной решетки и спойлер выкрашены в серый цвет. Также для спецверсии была создана отдельная цветовая гамма.



Модели получил кожаный салон с желтой контрастной прострочкой, алюминиевые элементы и мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном.

Под капотом Jaguar 300 Sport будет устанавливаться только 2,0-литровый турбомотор с 300-сильной отдачей и 400 Нм крутящего момента.

В паре с ДВС работает только 8-ступенчатый «автомат». По заявлению компании, Jaguar XE 300 Sport от 0 до 100 км/ч разгоняется за 5,7 секунды, а версия XF 300 Sport этот же разгон совершает за 5,9 секунды.