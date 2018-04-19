Об этом свидетельствуют отчетные данные по продажам новых электрокаров на российском рынке за первый квартал 2018 года.
Продажи новых электромобилей в России продолжают расти
19.04.2018 16:08
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Так, за отчётный период в нашей стране было реализовано 16 автомобилей. Этот результат оказался на 23% больше или +3 штуки.
Чаще всего российские дилеры продают модель Nissan Leaf, которую за три месяца текущего года приобрели в количестве 9 штук.
На втором и третьем месте оказались модели американской марки Tesla. Так, пять экземпляров пришлось на кроссовер Model X и 2 на седан Model S.
Семь автомобилей с электрической установкой были куплены в Москве и Подмосковье, а еще три в Приморском крае, сообщает «Автостат».
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