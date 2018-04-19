Продажи новых электромобилей в России продолжают расти

Об этом свидетельствуют отчетные данные по продажам новых электрокаров на российском рынке за первый квартал 2018 года.

Так, за отчётный период в нашей стране было реализовано 16 автомобилей. Этот результат оказался на 23% больше или +3 штуки.

Чаще всего российские дилеры продают модель Nissan Leaf, которую за три месяца текущего года приобрели в количестве 9 штук.

На втором и третьем месте оказались модели американской марки Tesla. Так, пять экземпляров пришлось на кроссовер Model X и 2 на седан Model S.

Семь автомобилей с электрической установкой были куплены в Москве и Подмосковье, а еще три в Приморском крае, сообщает «Автостат».