Организаторы конкурса объявили претендентов на звание «Автомобиль года в России-2018». Конкурс проводится каждый год и существует уже 17 лет.
Объявлены претенденты на звание «Автомобиль года в России-2018»
19.04.2018 16:00
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Лучший автомобиль в каждой категории и в дополнительных категориях выбирают сами россияне путем голосования на сайте. В текущем году лучших предстоит выбрать из 23 классов.
Голосование за финалистов проходило в период с января по март и за этот период участие приняло более миллиона россиян, среди которых 16% женщин.
Победителей в каждом классе и в четырех специальных категориях назовут уже 26 апреля, а торжественное мероприятие состоится в Москве. Стоит отметить, что в рейтинге автомобили разместили в алфавитном порядке.
«Автомобиль года в России»: названы победители в 23 номинациях
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