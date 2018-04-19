Объявлены претенденты на звание «Автомобиль года в России-2018»

Организаторы конкурса объявили претендентов на звание «Автомобиль года в России-2018». Конкурс проводится каждый год и существует уже 17 лет.

Лучший автомобиль в каждой категории и в дополнительных категориях выбирают сами россияне путем голосования на сайте. В текущем году лучших предстоит выбрать из 23 классов.

Голосование за финалистов проходило в период с января по март и за этот период участие приняло более миллиона россиян, среди которых 16% женщин.

Победителей в каждом классе и в четырех специальных категориях назовут уже 26 апреля, а торжественное мероприятие состоится в Москве. Стоит отметить, что в рейтинге автомобили разместили в алфавитном порядке.