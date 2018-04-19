BAIC представила роскошный внедорожник BAIC Beijing BJ40 Plus

Премьерный показ роскошного внедорожника состоится на автошоу в Пекине, а пока компания провела онлайн-презентацию.

BAIC представила роскошный внедорожник BAIC Beijing BJ40 в версии с приставкой Plus, которая будет отличаться в экстерьере и получила роскошный салон, а также расширенный список доступного оборудования.

Рамный внедорожник в пятиместном исполнении получил длину кузова 6 465 мм, позже появится и трехдверный вариант.

Во внешности новинки стоит отметить наличие светодиодных ДХО, фар и задних фонарей, а также новые бамперы, расширители колесных арок в цвет кузова и немало хромированных элементов.

В салоне BAIC Beijing BJ40 Plus будет цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с «парящим» экраном, электропривод и регулировка передних сидений.

В моторной гамме от обычной версии внедорожника изменений не произошло. Роскошный вариант предлагается с бензиновыми моторами 2,0 литра (204 л.с. и 280 Нм) и 2,3 литра (250 л.с. и 350 Нм), а также турбодизелем объёмом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. при 350 Нм. Среди трансмиссий доступна механика на пять или шесть ступеней, а также шестискоростной автомат.

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