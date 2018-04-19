Руководство американского концерна General Motors заявило, что в компании Cadillac назначен новый руководитель.
Стивен Карлайн стал новым главой компании Cadillac
19.04.2018 08:44
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Ранее на посту главы компании находился 58-летний Йохан де Найссен, который возглавлял автомобильную компанию с лета 2014 года.
Теперь ему на смену пришел Стивен Карлайн, который должен усилить потенциал в развитии новых моделей.
В свою очередь в General Motors заявили, что Йохан выполнил свои обязанности по развитию и укреплению позиций бренда Cadillac за четыре года, но теперь необходимо развить потенциал новинок.
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