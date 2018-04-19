Новое поколение компактвэна Suzuki Ertiga рассекретили до премьеры

Накануне премьеры нового поколение Suzuki Ertiga оказалось рассекречено на официальных изображениях. Презентация компактвэна будет проходить на автосалоне в Индонезии, который 19 апреля начнет свою работу.

В компании Suzuki допустили ошибку и опубликовали на сайте официальные фотографии новинки, которые позже были удалены. В основе компактвэна расположится платформа Heartect, на которой построена текущая генерация модели Swift.

Размер колесной базы модели остался прежним, а вот остальные габариты изменились и теперь составляют: длина — 4395 мм (+90 мм), ширина — 1753 мм (+40 мм), а высота — 1690 мм (+5 мм).

При этом объём багажного отделения составляет 153 литра, что на 18 литров меньше, чем у предшественника. Линейка двигателей будет представлена 1,5-литровым 104-сильным мотором с крутящим моментом 138 л.с., который пришел на смену 1,4-литровому 95-сильному агрегату.

В паре с двигателем будет работать пятискоростная механика или 4-ступенчатый автомат. Еще в моторной гамме будет турбированный дизельный агрегат объёмом 1,3 литра от Fiat. Продажи компактвэна Suzuki Ertiga запланированы на лето.