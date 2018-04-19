Ford создала юбилейную версию модели Ford Mustang Cobra Jet

Американская компания в честь 50-летия модели Mustang Cobra Jet подготовила для нее спецверсию. По сути лимитированной версией становится болид, который вряд ли можно будет заметить на дорогах общего пользования.

Подобную версию компания создавала в честь 40-летия модели. Новая юбилейная версия Ford Mustang Cobra Jet была омологирована для участия в дрэг-рейсинге американской ассоциацией хот-родов (NHRA).

Как сообщили в компании, автомобиль преодолеет четверть мили за 8,5 секунды, а разгон за это время составит 241 км/ч.

В движение автомобиль приводится восьмицилиндровым мотором с рабочим объёмом цилиндров 5,2 литра. Мощность мотора, а также какая с ним работает трансмиссия в компании не рассказали.

Тираж юбилейного Ford Mustang Cobra Jet будет ограничен 68 экземплярами. Предварительная стоимость одного автомобиля составит 100 тысяч долларов.