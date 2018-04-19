Американская компания в честь 50-летия модели Mustang Cobra Jet подготовила для нее спецверсию. По сути лимитированной версией становится болид, который вряд ли можно будет заметить на дорогах общего пользования.
Ford создала юбилейную версию модели Ford Mustang Cobra Jet
19.04.2018 08:05
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Подобную версию компания создавала в честь 40-летия модели. Новая юбилейная версия Ford Mustang Cobra Jet была омологирована для участия в дрэг-рейсинге американской ассоциацией хот-родов (NHRA).
Как сообщили в компании, автомобиль преодолеет четверть мили за 8,5 секунды, а разгон за это время составит 241 км/ч.
В движение автомобиль приводится восьмицилиндровым мотором с рабочим объёмом цилиндров 5,2 литра. Мощность мотора, а также какая с ним работает трансмиссия в компании не рассказали.
Тираж юбилейного Ford Mustang Cobra Jet будет ограничен 68 экземплярами. Предварительная стоимость одного автомобиля составит 100 тысяч долларов.
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