«КамАЗ» до конца 2018 года представит новую модель арктического вездехода 8х8

До конца 2018 года «КамаАЗ» представит вторую версию вездехода «КамАЗ-Арктика», которая получит колесную формулу 8х8 и в ней будет шарнирно-сочленённая рама.

Ранее в Москве был представлен «КамАЗ-Арктика» 6х6. В этом автомобиле установили камазовский мотор V8 и механическую трансмиссию.

В новой модели уже будет устанавливаться новый мотор Р6 и кабина К5, а трансмиссия для этого вездехода будет только автоматическая.

По сертификатам «КамАЗ-Арктика» 8х8 будет проходить как снегоболотоход. В нем будет шарнирно-сочленённая рама, спальный комплекс с душем и туалетом, емкость для воды, холодильник, телевизор и спутниковый телефон.

Также предусмотрен дополнительный генератор и кондиционер. Полевые испытания «КамАЗ-Арктика» 8х8 начнутся в 2018 году.