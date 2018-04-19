Компания Mahindra презентовала обновленный кроссовер XUV500‍

Mahindra решила сделать свой самый большой и роскошный по меркам индийского рынка семиместный кроссовер еще более привлекательным для покупателя.

Mahindra XUV500 получил небольшое обновление, которое затронуло экстерьер и интерьер. В модели добавили больше хрома, изменили бампера, решетку радиатора, противотуманные фары и задние фонари.

В салоне семиместного кроссовера изменилась обивка кресел, которая имитирует натуральную кожу, а на центральной панели появился черный лак.

Но несмотря на всю роскошь XUV500 в базовой комплектации оснащается обычной магнитолой и только двумя подушками безопасности. Мультимедийная система с сенсорным экраном есть только в самых дорогих комплектациях.



Под капотом Mahindra XUV500 устанавливается 155-сильный турбодизель объёмом 2,2-литра. Есть вариант кроссовера с бензиновым мотором этого же объёма, но с отдачей 140 л.с.

Трансмиссия для «роскошного» автомобиля может быть механическая и автоматическая, а привод передний или полный.

В Индии рестайлинговый XUV500 оценили в 19 тыс. долларов. Самая дорогая версия с дизельным мотором и полным приводом обойдется в 27 тыс. долларов.