Российский беспилотник‍ проехал более 1 млн километров

Российские беспилотники во время тестов проехали уже более миллиона километров, причем их тестирование проходит не только в России.

Компания Cognitive Technologies ведет тестирование своих беспилотников в различных странах. Российские беспилотники ездят по дорогам общего назначения в США, Китае, Японии и России причем в нашей стране беспилотники пока ездят по специальным полигонам.

Российская компания для тестов отправила четыре машины в ЕС, семь в Америку и по одной в Японию и Китай.

Система беспилотного управления была включена 28% времени от общего количества поездок. Тестирование проводятся в любую погоду, при любой видимости и при любых сложностях.

Cognitive Technologies это российская компания, которая ведет разработку беспилотной системы для легковых автомобилей с 2016 года.

В текущем году она посетила выставку электроники в Лас-Вегасе, где показала технологию для автомобилей, которая может в автоматическом режиме определять объекты на дороге и даже прогнозировать дорожную ситуацию.