Автовыкуп – простая, но надежная сделка
Мода на «вечный и единственный» автомобиль давно прошла, поэтому выкуп подержанных автомобилей стал не только популярным, а нормальной практикой и тенденцией современного мира. Практически ежегодное обновление модельного ряда у автопроизводителей просто провоцирует к периодической смене авто для поддержания престижа и статуса.
В каких случаях актуально воспользоваться услугой выкупа авто
Существует масса способов продажи машины, но они не всегда актуальны выгодны и быстры, ведь необходимо не только размещать информацию на различных ресурсах о продаже. Нужно еще отвечать на «бесконечные» телефонные звонки, назначать встречи, что забирает массу времени и усилий. Срочный выкуп авто по отзывам автовладельцев выгодно осуществлять в специализированных компаниях, например на https://avto-sokol.ru/. Именно совокупность преимуществ и различных факторов позволяет получить максимальную выгоду в ряде случаев:
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Необходимость получения значительной суммы денежных средств в сжатые сроки – даже с хорошей кредитной историей разрешение проблемы может затянуться, а условия не всегда приемлемы. Быстрая продажа автомобиля дает возможность получить наличные в день обращения и оценки транспорта.
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Непопулярные модели авто весьма проблематично продать на вторичном рынке в сжатые сроки, причем получить достойное предложение – большая редкость, даже независимо от состояния транспортного средства. Авто у специализированной компании оценивается по усредненным статистическим данным рынка. Это позволяет составлять точные прогнозы финансовой выгоды сделки, которую можно оформить буквально в течение нескольких часов.
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Самостоятельный поиск покупателя – трудоемкое и длительное мероприятие, которое однозначно выбивает из повседневной «колеи», т.к. требует массы переговоров по телефону и назначения встреч. Выкупающая автомобили компания избавляет от продажной суеты и обеспечивает сохранение конфиденциальности, что крайне важно при продаже дорогостоящих моделей. В мире масса мошенников и махинаций, связанных с продажами автомобилей. Чтобы не стать объектом «охоты» мошенников, выгодно не самостоятельно продавать машину, а воспользоваться услугами автовыкупа.
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Самостоятельная продажа автомобиля связанная с проблемами официального оформления документов. Такое мероприятие занимает не только много времени, но и средств. В случаях с кредитными машинами продажа практически невозможна или очень проблематична с большими доверительными рисками. Сотрудники же специализированного сервиса автовыкупа соберут все необходимые документы, и останется поставить только подписи. Такой подход к сделке избавляет от походов «по инстанциям», гарантирует юридическую поддержку и упрощенное официальное переоформление даже проблематичного транспорта.
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Безопасность и конфиденциальность – одни из главнейших факторов выкупа подержаных автомобилей специализированной компанией, что крайне важно при получении крупной суммы денег.
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Часто продажа авто связана просто с заменой транспортного средства, что объективно удобно осуществить в сервисе выкупа транспортных средств. Взять авто под выкуп перспективно выгодно для компании. Такая сделка очень удобна и для владельца, ведь останется только подписать документы, доплатить или получить разницу стоимости и пересесть за руль «новой» машины.
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Самостоятельная продажа проблематичных или поврежденных авто – проблематичное мероприятие, которое легко решается при обращении в специализирующуюся на выкупах компанию.
Этапы сделки, документы и требования к транспорту
Выкуп подержанных автомобилей проходит с минимальными затратами времени, усилий и затрагивает несколько этапов:
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Оформление заявки онлайн с указанием точных параметров транспортного средства, честного описания состояния авто и желаемой стоимости выкупа.
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Сотрудники сервиса максимально быстро связываются с заказчиком услуги для назначения времени и места осмотра транспорта. Также оговаривается стоимость выкупа машины с учетом среднестатистической цены на рынке модели авто.
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Осмотр авто и экспертная оценка, причем в большинстве случаев оговоренная сумма выкупа не изменяется от состояния автомобиля.
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Составление и подпись договора купли-продажи с полной юридической поддержкой.
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Выплата денег в ближайшем отделении Сбербанка сразу после подписания документов.
Всего пять шагов отделяют автовладельца от получения достойной суммы выкупа, и сделать их совсем не сложно.
Для оформления срочного выкупа авто потребуется предоставить ряд документов
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Удостоверяющий личность документ, например паспорт гражданина РФ.
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ПТС – паспорт транспортного средства.
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Документ «СТС» — свидетельство о регистрации транспортного средства, если оно не было предварительно снято с учета.
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В случаях, если собственник другое лицо, потребуется действующая генеральная доверенность.
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Полный комплект ключей от автомобиля.
Авто под выкуп должно отвечать минимальным требованиям
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Отсутствие «криминального» прошлого, т.е. автомобиль должен быть «чистым» по специализированным базам данных, т.к. при оформлении выкупа авто обязательно осуществляется проверка транспортного средства по базе данных МВД.
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Быть законным владельцем или законно распоряжаться транспортным средством на основании генеральной доверенности в пределах ее действия.
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На транспортные средства, побывавшие в ДТП, находящиеся под залогом, в кредите и с большим пробегом или повреждениями действуют особые правила и условия, которые необходимо уточнять, т.к. они сильно отличаются в зависимости от ситуации.
Чем выгоден выкуп авто с обращением в специализированную компанию
Срочный выкуп авто по отзывам часто меняющих транспортные средства автовладельцев целесообразно осуществлять только с помощью специалистов, т.к. сделка приносит максимальную выгоду в различных аспектах:
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Максимальная скорость продажи – не более одного рабочего дня, что исключает моменты долго ожидания.
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Честная и справедливая цена выкупа, основанная на рыночном ценообразовании. До 80% от рыночной стоимости, что максимально выгодно с учетом различных комиссий при других способах продажи.
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Открытое, прозрачное оформление сделки с полной юридической поддержкой и гарантией официального переоформления.
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Минимально необходимое количество документов на транспортное средство, сотрудники сервиса обеспечат выкуп подержанных автомобилей без утомительных посещений в надзорные учреждения.
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Безопасное заключение сделки с получением денежных средств непосредственно в банке, что исключает варианты мошенничества или обмана.
Если вы собрались поменять авто, легче всего отдать его выкупающей компании. Так вы быстро получите деньги и приобретете желаемую новинку.