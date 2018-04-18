Автовыкуп – простая, но надежная сделка

Мода на «вечный и единственный» автомобиль давно прошла, поэтому выкуп подержанных автомобилей стал не только популярным, а нормальной практикой и тенденцией современного мира. Практически ежегодное обновление модельного ряда у автопроизводителей просто провоцирует к периодической смене авто для поддержания престижа и статуса.

В каких случаях актуально воспользоваться услугой выкупа авто

Существует масса способов продажи машины, но они не всегда актуальны выгодны и быстры, ведь необходимо не только размещать информацию на различных ресурсах о продаже. Нужно еще отвечать на «бесконечные» телефонные звонки, назначать встречи, что забирает массу времени и усилий. Срочный выкуп авто по отзывам автовладельцев выгодно осуществлять в специализированных компаниях, например на https://avto-sokol.ru/. Именно совокупность преимуществ и различных факторов позволяет получить максимальную выгоду в ряде случаев:

Необходимость получения значительной суммы денежных средств в сжатые сроки – даже с хорошей кредитной историей разрешение проблемы может затянуться, а условия не всегда приемлемы. Быстрая продажа автомобиля дает возможность получить наличные в день обращения и оценки транспорта.

Непопулярные модели авто весьма проблематично продать на вторичном рынке в сжатые сроки, причем получить достойное предложение – большая редкость, даже независимо от состояния транспортного средства. Авто у специализированной компании оценивается по усредненным статистическим данным рынка. Это позволяет составлять точные прогнозы финансовой выгоды сделки, которую можно оформить буквально в течение нескольких часов.

Самостоятельный поиск покупателя – трудоемкое и длительное мероприятие, которое однозначно выбивает из повседневной «колеи», т.к. требует массы переговоров по телефону и назначения встреч. Выкупающая автомобили компания избавляет от продажной суеты и обеспечивает сохранение конфиденциальности, что крайне важно при продаже дорогостоящих моделей. В мире масса мошенников и махинаций, связанных с продажами автомобилей. Чтобы не стать объектом «охоты» мошенников, выгодно не самостоятельно продавать машину, а воспользоваться услугами автовыкупа.

Самостоятельная продажа автомобиля связанная с проблемами официального оформления документов. Такое мероприятие занимает не только много времени, но и средств. В случаях с кредитными машинами продажа практически невозможна или очень проблематична с большими доверительными рисками. Сотрудники же специализированного сервиса автовыкупа соберут все необходимые документы, и останется поставить только подписи. Такой подход к сделке избавляет от походов «по инстанциям», гарантирует юридическую поддержку и упрощенное официальное переоформление даже проблематичного транспорта.

Безопасность и конфиденциальность – одни из главнейших факторов выкупа подержаных автомобилей специализированной компанией, что крайне важно при получении крупной суммы денег.

Часто продажа авто связана просто с заменой транспортного средства, что объективно удобно осуществить в сервисе выкупа транспортных средств. Взять авто под выкуп перспективно выгодно для компании. Такая сделка очень удобна и для владельца, ведь останется только подписать документы, доплатить или получить разницу стоимости и пересесть за руль «новой» машины.

Самостоятельная продажа проблематичных или поврежденных авто – проблематичное мероприятие, которое легко решается при обращении в специализирующуюся на выкупах компанию.

Этапы сделки, документы и требования к транспорту

Выкуп подержанных автомобилей проходит с минимальными затратами времени, усилий и затрагивает несколько этапов:



Оформление заявки онлайн с указанием точных параметров транспортного средства, честного описания состояния авто и желаемой стоимости выкупа. Сотрудники сервиса максимально быстро связываются с заказчиком услуги для назначения времени и места осмотра транспорта. Также оговаривается стоимость выкупа машины с учетом среднестатистической цены на рынке модели авто. Осмотр авто и экспертная оценка, причем в большинстве случаев оговоренная сумма выкупа не изменяется от состояния автомобиля. Составление и подпись договора купли-продажи с полной юридической поддержкой. Выплата денег в ближайшем отделении Сбербанка сразу после подписания документов.

Всего пять шагов отделяют автовладельца от получения достойной суммы выкупа, и сделать их совсем не сложно.

Для оформления срочного выкупа авто потребуется предоставить ряд документов

Удостоверяющий личность документ, например паспорт гражданина РФ.

ПТС – паспорт транспортного средства.

Документ «СТС» — свидетельство о регистрации транспортного средства, если оно не было предварительно снято с учета.

В случаях, если собственник другое лицо, потребуется действующая генеральная доверенность.

Полный комплект ключей от автомобиля.

Авто под выкуп должно отвечать минимальным требованиям

Отсутствие «криминального» прошлого, т.е. автомобиль должен быть «чистым» по специализированным базам данных, т.к. при оформлении выкупа авто обязательно осуществляется проверка транспортного средства по базе данных МВД. Быть законным владельцем или законно распоряжаться транспортным средством на основании генеральной доверенности в пределах ее действия. На транспортные средства, побывавшие в ДТП, находящиеся под залогом, в кредите и с большим пробегом или повреждениями действуют особые правила и условия, которые необходимо уточнять, т.к. они сильно отличаются в зависимости от ситуации.

Чем выгоден выкуп авто с обращением в специализированную компанию

Срочный выкуп авто по отзывам часто меняющих транспортные средства автовладельцев целесообразно осуществлять только с помощью специалистов, т.к. сделка приносит максимальную выгоду в различных аспектах:

Максимальная скорость продажи – не более одного рабочего дня, что исключает моменты долго ожидания.

Честная и справедливая цена выкупа, основанная на рыночном ценообразовании. До 80% от рыночной стоимости, что максимально выгодно с учетом различных комиссий при других способах продажи.

Открытое, прозрачное оформление сделки с полной юридической поддержкой и гарантией официального переоформления.

Минимально необходимое количество документов на транспортное средство, сотрудники сервиса обеспечат выкуп подержанных автомобилей без утомительных посещений в надзорные учреждения.

Безопасное заключение сделки с получением денежных средств непосредственно в банке, что исключает варианты мошенничества или обмана.

Если вы собрались поменять авто, легче всего отдать его выкупающей компании. Так вы быстро получите деньги и приобретете желаемую новинку.