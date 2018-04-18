На британском рынке упали продажи новых автомобилей

Об этом свидетельствуют отчетные данные, опубликованные SMMT. В прошлом месяце наблюдался спад продаж на 15,7% до 474 069 проданных авто. При этом отмечается, что несмотря на отрицательную динамику, объёмы продаж все также остаются на высоком уровне.

По итогам первого квартала года продажи автомобилей просели на 12,4% до 718 489 штук. Больше всего британцы выбирают автомобили марки Ford, которая является лидером на рынке с результатом 50 257 проданных авто, что на 10,6% больше.

Вторым самым популярным автопроизводителем является Volkswagen, продажи которого составили 37 843 штуки, что на 8% больше.

Третий результат оказался у Vauxhall, дилеры которой реализовали 37 023 авто, что на 7,8% больше. В первой пятерке лидером на рынке Великобритании оказались Mercedes-Benz (33194 ед., +7%) и BMW (31649 ед., +6,7%).