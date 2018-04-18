Zotye начала серийное производство роскошного кроссовера Traum Meet 3

На предприятии компании Zotye в Китае стартовало серийное производство нового роскошного кроссовера Traum Meet 3, цены на который были недавно объявлены.

Новинка создавалась на основе кроссовера Zotye SR7 и получил внешность в стилистике Mercedes-Benz GLA-Class.

Габариты кроссовера составляют: 4 530/1 838/1 610 мм, а расстояние между осями будет 2 685 мм. Моторная гамма модели будет представлена единственным 1,5-литровым двигателем.

Его мощность составит 150 л.с., а показатель крутящего момента будет 207 Нм. Пару силовой установке составит пятискоростная механика или вариатор, а система привода будет только на переднюю ось.

Стоимость роскошного кроссовера Traum Meet 3 составит 80 тысяч юаней минимум и 120 тысяч юаней за самую дорогую комплектацию. В переводе на российский рубль цена составит от 730 000 до 1 095 000 рублей.