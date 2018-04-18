Mercedes-Maybach показала салон нового роскошного внедорожника

Презентация роскошного внедорожника состоится уже в конце этого месяца в рамках Пекинского автошоу. Новинкой от Mercedes-Maybach станет новый внедорожник, который будет дебютировать в статусе концепта под название Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.

В компании уже подогревают интерес к новинке и опубликовали новый тизер, в котором показали салон внедорожника.

Подробностей о новом Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury практически нет, но есть предположение, что серийная версия этого внедорожника может стать Maybach-версией GLS следующего поколения.

В салоне модели расположится центральная консоль с модным экраном, будет отделка золотом и белой кожей, а также четыре раздельных сидения и три сенсорных экрана.

Товарный вариант Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury может дебютировать этой осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе.