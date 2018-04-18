Эксперты Avito рассказали о росте цен на подержанные автомобили

Помимо роста цен на автомобили с пробегом в России эксперты Avito рассказали и о самых популярных марках машин на вторичном рынке по итогам первого квартала этого года.

Так, по результатам проведённого исследования выяснилось, что цены на подержанные автомобили по итогам продаж за первые три месяца 2018 года выросли в среднем на 4,3%.

За отчетный период было продано 1 188 400 автомобилей, что на пять процентов больше. Из этого показателя 522 тысячи автомобилей перепродали на Avito или 44% от общего показателя по России.

Средняя цена автомобилей составила 533 тысячи рублей, а это в сравнении с прошлым годом на 4,3% больше. Чаще всего продавались автомобили марки Hyundai, средняя цена которых составила 580 тысяч рублей.

Вторыми самыми популярными на вторичном рынке стали модели японской марки Toyota. Их средняя цена составляет 872 000 рублей. Немецкие машины Volkswagen стали третьими самыми востребованными, а их стоимость составила 599 000 рублей.