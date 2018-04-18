Продажи автомобилей LADA в странах ЕС в марте сократились на 9%

Опубликованы отчетные данные по продажам автомобилей LADA в странах ЕС за прошлый месяц. Согласно опубликованным данным, продажи машин российского бренда LADA в странах ЕС в марте сократились на 9% и составили 423 единицы.

Как отмечают аналитики из «Автостат», продажи российской марки в ЕС сократились впервые за девять месяцев, когда наблюдался стабильный рост. При этом по итогам первого квартала года, продажи LADA показали положительную динамику. За первые три месяца года в ЕС было реализовано 1 225 авто, что на 10,5% больше.

Что касается продаж автомобилей на российском рынке, то по итогам первого квартала «АвтоВАЗ» реализовал 79 114 автомобилей LADA, а это на 28,8% больше. Модель LADA Vesta все также является самой продаваемой в России.

В марте Веста разошлась тиражом в количестве 9 181 ед., что на 52,1% больше. Второй самой популярной Ладой является Гранта с результатом 8 381 экземпляр, что на 7,2% больше.

В прошлом месяце третьим самым продаваемым автомобилем стал Лада Ларгус, который был продан в количестве 3569 пассажирских универсалов (+90,4%) и 1346 фургонов этой модели (+54,5%).