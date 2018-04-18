Обновленная версия кроссовера поступила на британский рынок, а продажи компания начала с топового варианта модели.

SsangYong в Европе начала продажи обновленного кроссовера Tivoli в версии Ultimate, которая будет отличаться от обычного вариант модели наличием противотуманных фар, а также иным бампером, ну и конечно списком оборудования.

При желании клиент может заказать двухцветное оформление интерьера, где в белом или черном может быть выполнены крыша, корпуса наружных зеркал и спойлер, тогда как цвет кузова может быть другим.

Эта версия кроссовера выпущена ограниченным тиражом всего 60 экземпляров. В движение Tivoli Ultimate будет приводится 1.6-литровым 128-сильным мотором, пару которому составит шестискоростная механика или автомат, а вот система привода будет только на переднюю ось.

Стоимость спецверсии составит 17 495 фунтов или 1,55 миллиона рублей за вариант с механической трансмиссией. Вариант с автоматом получил ценник 18 745 фунтов или 1,66 миллиона рублей.