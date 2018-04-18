Названы цены на «бюджетный» кроссовер KIA Sportage нового поколения

В Китае прошла презентация нового Kia Sportage, который создан исключительно для китайского ранка и в новой модели нет ничего общего с текущей генерацией Sportage, которая продается сейчас в РФ.

Корейский автопроизводитель в Китае Sportage продает в нескольких вариантах. Так, текущая генерация доступна под названием KX5, но также есть Sportage R, который построен не платформе прошлого поколения кроссовера.

Новый Kia Sportage придет на смену Sportage R и исходя из его цены это будут «бюджетный» вариант, который по всей видимости будет предлагаться только на китайском рынке.



Новинка по размерам немного меньше глобальной версии Sportage и она будет доступна только с одним мотором — это 2,0-литровый бензиновый атмосферный агрегат с 161-сильной отдачей.

Трансмиссия для «паркетника» будет предложена шестиступенчатая механическая или автоматическая, привод только передний.

Базовая версия новинки обойдется по цене от 119 900 юаней, что в пересчете 1 189 000 рублей. Для сравнения, цена Sportage R стартует с отметки 144 800 юаней, а Kia KX5 от 171 800 юаней.

В качестве опций в кроссовере будет предлагаться подогрев всех сидений, системы экстренного торможения и удержания в полосе движения, современная мультимедийная система и дистанционное управление автомобилем через смартфон.



