Возрожденный спорткар Toyota Supra получит двигатель от BMW‍

Недавно стали известны новые подробности про возрожденный спорткар Toyota Supra. Эта модель разрабатывается совместными усилиями BMW и Toyota.

По словам вице-президента европейского офиса Toyota Геральд Килманн, новая Supra будет не дешевой и в ней ничего не будет общего с купе GT 86 и она не получит механической трансмиссии.

Новая Supra будет построена на одной платформе с новым родстером BMW Z4, но эти модели будут очень разные, в том числе в них будет разный внешний вид и разные настройки шасси.

Под капотом Supra будут устанавливать только бензиновые моторы, а вот гибридной силовой установки не будет.

Самая мощная версия Toyota Supra получит двигатель от BMW и роботизированную трансмиссию. По слухам, немецкий мотор под капотом японского купе будет выдавать около 450 лошадиных сил.